Происшествия 05 декабря 2023, 18:46 Пьяный житель Челябинской области угнал машину, чтобы согреться

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Житель Верхнеуральска Челябинской области угнал Lada Priora, чтобы ночью в нем согреться. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, мужчина возвращался домой, замерз и решил отогреться в чужой машине. После этого местный житель захотел прокатиться на легковушке по городу.

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Отмечается, что угонщика задержали, против него возбудили уголовное дело.