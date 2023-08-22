Происшествия 22 августа 2023, 15:17 Пьяный житель Челябинска спровоцировал ДТП

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В Челябинской области недалеко от поселка Октябрьский мужчина в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-центр ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».

В какой-то момент водитель Lada Xray потерял управление и въехал в «Газель». От удара у грузовика сорвало кузов с рамы.

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В аварии пострадали три человека: 73-летний водитель Lada, 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка «Газели». Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.