22 августа 2023, 15:17
Пьяный житель Челябинска спровоцировал ДТП
В Челябинской области недалеко от поселка Октябрьский мужчина в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-центр ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».
В какой-то момент водитель Lada Xray потерял управление и въехал в «Газель». От удара у грузовика сорвало кузов с рамы.
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В аварии пострадали три человека: 73-летний водитель Lada, 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка «Газели». Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
Челябинская область
ДТП
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