Пьяный житель Бурятии распылил газ на врачей скорой

На бригаду скорой в Улан-Удэ напал мужчина. Ему не понравилась просьба медиков убрать собаку. В ответ на нее местный житель распылил на врачей газ из баллончика.

Нападение произошло в железнодорожном районе города, уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Бурятия.

Медицинские работники выходили из-подъезда жилого дома, куда приехали на вызов. Им встретился нетрезвый мужчина с собакой. Сотрудники скорой попросили его отойти. Тот вдруг вытащил газовый баллончик и прыснул им во врачей и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить.

Хулигана задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия. Им оказался ранее судимый 46-летний житель Улан-Удэ. Его доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировской области двое пьяных напали на врача и водителя скорой, приехавшей на вызов. Полицейским удалось задержать устроивших драку мужчин.