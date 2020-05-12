Пьяный житель Бурятии распылил газ на врачей скорой
Нападение произошло в железнодорожном районе города, уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Бурятия.
Медицинские работники выходили из-подъезда жилого дома, куда приехали на вызов. Им встретился нетрезвый мужчина с собакой. Сотрудники скорой попросили его отойти. Тот вдруг вытащил газовый баллончик и прыснул им во врачей и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить.
Хулигана задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия. Им оказался ранее судимый 46-летний житель Улан-Удэ. Его доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Кировской области двое пьяных напали на врача и водителя скорой, приехавшей на вызов. Полицейским удалось задержать устроивших драку мужчин.