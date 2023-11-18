Происшествия 18 ноября 2023, 01:53 Пьяный воронежец в баре кинул гранату в продавщицу из-за плохого алкоголя Посетитель бара в Воронеже кинул похожее на гранату устройство в продавщицу Freepik

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Нетрезвый посетитель бара в Воронеже бросил в сотрудницу заведения взрывное устройство. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД.

«Мужчина зашел в питейное заведение, расположенное на Московском проспекте, и бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало», — сказано в материале.

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После случившегося продавщица получила небольшие телесные повреждения. По словам источника агентства, сам мужчина удалился с места ЧП, но сотрудники правоохранительных органов быстро определили личность нападавшего, нашли его и задержали. Сейчас обидчик сидит в отделении полиции.

«Он пояснил, что решился на такой поступок из-за того, что, на его взгляд, в заведении продавали некачественное спиртное», — заявили в ведомстве.

Фрагменты взорвавшегося изделия отправили на экспертизу. По факту случившегося проведут проверку.

Ранее в петербургском баре мужчина начал стрелять из-за нежелания платить по счету. Подозреваемый скрылся с места ЧП, но блюстители порядка нашли его и отвезли в изолятор.