Происшествия 28 февраля 2024, 14:42 Пьяный водитель за рулем Audi Q7 устроил ДТП в Ленобласти. Погиб один человек

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Смертельное ДТП с участием автомобиля Audi Q7 произошло накануне на 20-м километре автодороги Петербург — Морье во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила Neva.Today, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В ночное время суток 36-летний мужчина, находясь за рулем Audi Q7 без прав и в нетрезвом состоянии, вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с Chevrolet Lanos. От удара погиб пассажир, находившийся во второй иномарке. Водителя Chevrolet доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Сообщается, что автомобиль Audi Q7 не принадлежит нарушителю ПДД.