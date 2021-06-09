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    09 июня 2021, 16:11

    Пьяный водитель врезался в забор в ЯНАО. Пострадали двое детей

    Дарья Морозова

    Произошла авария с пьяным водителем в ЯНАО. В результате пострадали двое детей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на страницу «ВКонтакте» ГИБДД по региону.

    Мужчина не справился с управлением и врезался в забор. Кроме того, у него не было прав.

    «Водитель автомобиля ВАЗ 21099, не имеющий права управления, в нетрезвом состоянии, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на кирпичный забор. В результате ДТП двое несовершеннолетних детей госпитализированы», — говорится в тексте поста.