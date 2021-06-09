Пьяный водитель врезался в забор в ЯНАО. Пострадали двое детей

Произошла авария с пьяным водителем в ЯНАО. В результате пострадали двое детей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на страницу «ВКонтакте» ГИБДД по региону.

Мужчина не справился с управлением и врезался в забор. Кроме того, у него не было прав.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21099, не имеющий права управления, в нетрезвом состоянии, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на кирпичный забор. В результате ДТП двое несовершеннолетних детей госпитализированы», — говорится в тексте поста.