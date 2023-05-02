Происшествия 02 мая 2023, 23:24 Пьяный водитель врезался в световую опору в Тольятти

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ДТП произошло в Тольятти Самарской области. Там пьяный 46-летний водитель врезался в световую опору. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 1 мая в Центральном районе города. Водитель LADA Granta двигался по улице Голосова. Неподалеку от дома № 32 мужчина не справился с управлением и врезался в световую опору и дорожный знак.

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Водитель управлял машиной в состоянии опьянения. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.