Происшествия 30 июня 2023, 16:16 Пьяный водитель врезался в несколько припаркованных машин во Владивостоке

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Житель Владивостока на иномарке протаранил несколько припаркованных машин. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на ГИБДД города.

Мужчина за рулем Nissan March потерял управление и задел Kia Rio, Nissan X-Trail и Honda Stepwgn. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Сотрудники органов отметили, что мужчина был в неадекватном состоянии. Его доставили в больницу и взяли анализ крови.