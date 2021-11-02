Пьяный водитель врезался в маршрутку в Ростовской области

Пьяный водитель врезался в маршрутку с пассажирами на 20 километре автодороги Ростов-на-Дону — Азов. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Уточняется, что мужчина выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате он получил травмы и попал в больницу. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Проходить медосвидетельствование виновник аварии отказался. На него завели административный протокол.