Происшествия 02 декабря 2022, 13:47 Пьяный водитель врезался в бордюр во время погони с полицейскими в Салехарде

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Пьяный водитель пытался скрыться от правоохранителей в Салехарде. В результате он врезался в бордюр, сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на ГИБДД по городу.

Перед происшествием неизвестный позвонил в экстренные службы и рассказал об автомобиле, которые нарушает правила безопасности на дороге.

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«Нарушителя задержали на перекресте улицы Объездной. Им оказался 36-летний салехардец», — рассказали в ГИБДД.

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Визуально мужчина был пьян, но проходить медосвидетельствование он отказался. "Ямал-Медиа" добавил, что авто водителю не принадлежало. На нарушителя завели административный протокол за пьяное вождение. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.