Пьяный водитель во время гонки с полицейскми устроил серьезное ДТП в Ижевске
Пьяный водитель пытался удрать от полицейских, выехал на встречную полосу и устроил серьезное ДТП в Ижевске. Об этом сообщило ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональное Управление ГИБДД.
Авария произошла утром 17 сентября напротив дома № 2г на улице Орджоникидзе в Ижевске.
23-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 пытался оторваться от полицейских в нетрезвом виде. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ГАЗ. В результате пострадала 20-летняя пассажирка виновника ДТП.
Мужчину ранее лишили водительских прав. На момент ДТП он управлял транспортным средством без документов. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщил сайт «Дни.ру».