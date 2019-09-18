Пьяный водитель во время гонки с полицейскми устроил серьезное ДТП в Ижевске

Авария произошла утром 17 сентября напротив дома № 2г на улице Орджоникидзе в Ижевске.

23-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 пытался оторваться от полицейских в нетрезвом виде. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ГАЗ. В результате пострадала 20-летняя пассажирка виновника ДТП.

Мужчину ранее лишили водительских прав. На момент ДТП он управлял транспортным средством без документов. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщил сайт «Дни.ру».