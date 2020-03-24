    24 марта 2020, 12:52

    Пьяный водитель въехал в железное ограждение в Твери

    Ольга Ситникова

    В Твери мужчина управлял автомобилем Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель не справился с управлением и въехал в металлические перила. Об этом сообщил ИА Nation News.

    По данным сотрудников ГИБДД, у водителя не было прав на управление транспортным средством. Его машина врезалась в ограждение и съехала в кювет.

    Мужчина отказался проходить процедуру для выявления алкоголя в крови. Работники скорой госпитализировали пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь. После этого водитель ушел домой.