Пьяный водитель въехал в железное ограждение в Твери

По данным сотрудников ГИБДД, у водителя не было прав на управление транспортным средством. Его машина врезалась в ограждение и съехала в кювет.

Мужчина отказался проходить процедуру для выявления алкоголя в крови. Работники скорой госпитализировали пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь. После этого водитель ушел домой.