24 марта 2020, 12:52
Пьяный водитель въехал в железное ограждение в Твери
В Твери мужчина управлял автомобилем Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель не справился с управлением и въехал в металлические перила. Об этом сообщил ИА Nation News.
По данным сотрудников ГИБДД, у водителя не было прав на управление транспортным средством. Его машина врезалась в ограждение и съехала в кювет.
Мужчина отказался проходить процедуру для выявления алкоголя в крови. Работники скорой госпитализировали пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь. После этого водитель ушел домой.