Пьяный водитель въехал в толпу людей во Франции

Машина въехала в толпу людей в коммуне Вензель на востоке Франции. По сообщениям полиции, водитель был пьян.

В результате инцидента пострадали 13 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру департамента Сона и Луара.

«Врачи обследовали 16 человек, 12 из них получили легкие ранения, трое находились в состоянии шока, одна девушка получила тяжелое ранение ног, но ее жизни ничего не угрожает», — рассказали представители префектуры.

Все пострадавшие госпитализированы.

Машина наехала на людей возле бара My Beers около полуночи по местному времени. Как сообщают французские СМИ, водитель вышел из этого же бара, сел в автомобиль и дал задний ход, хотя позади стояли люди. После он попытался скрыться с места происшествия. Также, по некоторой информации, возле бара в тот момент находились 200–300 человек, они приехали на вечеринку.

Полиция задержала подозреваемого, на месте работают сотрудники спецслужб.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево бензовоз въехал в самолет. Никто не пострадал, но авиасудно отстранили от полетов из-за повреждений.