Пьяный водитель ВАЗ-21114 сбил младшеклассника на пешеходном переходе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге восьмилетний школьник оказался под колесами легкового автомобиля ВАЗ-21114 из-за невнимательности водителя. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил мужчина на «одиннадцатой». ЧП произошло возле дома на улице Пехотинцев, 7 в Екатеринбурге около семи часов вечера 7 апреля.

Как сообщает tagilcity.ru, в качестве оправдания водитель отечественной легковушки рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что не заметил переходившего дорогу младшеклассника. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что водитель ВАЗ-21114 ехал за рулем в нетрезвом виде.

Во время составления протокола водитель «одиннадцатой» уточнил, что школьник оказался на «зебре» неожиданно. Из-за этого свердловчанин якобы не успел вовремя затормозить и поэтому наехал на пешехода. Далее выяснилось, что в крови неосторожного водителя содержалось 0,81 мг/л.

В результате на нарушителя составили несколько протоколов, также его отстранили от управления транспортным средством. По факту произошедшего ведется расследование.

Пострадавшего мальчика отправили в местную городскую больницу с ушибами.