Происшествия 20 февраля 2023, 15:25 Пьяный водитель в Улан-Удэ случайно насмерть задавил возлюбленную

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В Улан-Удэ разбираются в обстоятельствах смерти 32-летней женщины, которую сбила машина. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, пьяный 26-летний мужчина без прав сел за руль автомобиля. Он пытался сдать назад, чтобы выехать из сугроба. И в этот момент наехал на свою возлюбленную. Он полученных травм женщина скончалась на месте.

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Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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