Пьяный водитель в Ставрополе пытался выдать себя за пешехода

В Ставрополе молодой человек, будучи пойманным пьяным за рулем, пытался выдать себя за пешехода.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, навстречу автомобилю ДПС со двора выехал ВАЗ и резко остановился. Из авто вышел водитель, подошел к инспекторам и попросил позвонить.

Когда они предложили пройти медицинское освидетельствование, молодой человек сказал, что за руль не садился и просто шел пешком. Даже когда алкотестер показал наличие алкоголя в размере более 0,5 промилле, он все еще настаивал, что просто шел пешком. Но это не помогло, и протокол на управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения все равно составили. Теперь получившему недавно права молодому мужчине придется на самом деле стать пешеходом.