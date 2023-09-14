Происшествия 14 сентября 2023, 14:13 Пьяный водитель в Новосибирской области насмерть сбил женщину на обочине

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В Каменке задержали 59-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении ДТП, в котором погибла 63-летняя женщина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Новосибирской области.

Момент аварии попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина идет по обочине, ее на полном ходу сбивает Mitsubishi Outlander. После столкновения автомобиль притормозил и свернул на проселочную дорогу. По предварительным данным, водитель был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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