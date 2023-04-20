Происшествия 20 апреля 2023, 18:06 Пьяный водитель в Кургане устроил массовое ДТП

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Массовое ДТП произошло на шоссе Тюнина в Кургане. Там столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городского управления ГИБДД.

Пьяный водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу, где столкнулся с Skoda Octavia. Части автомобилей от удара отлетели в сторону Kia Rio и Toyota Camry, которые двигались в попутном направлении.

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В результате аварии пострадал пассажиры водителя-нарушителя. Они не были пристегнуты во время поездки.