Пьяный водитель в Крыму намеренно сбил полицейского

В Крыму водитель сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и намеренно сбил сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько метров. Об этом сообщило управление МВД РФ по республике.

Двое мужчин в четверг в центре Симферополя решили скрыться, оставив в кафе неоплаченный счет на сумму свыше 20 тысяч рублей. Случайным свидетелем этого стал сотрудник полиции. Мужчины сели в автомобиль BMW и собирались поехать, в этот момент к ним подошел оперуполномоченный, представился водителю и попытался их остановить, встав перед капотом. Водитель нажал на газ и поехал, сбив полицейского, после чего двое скрылись с места.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым

Информацию об этом тут же передали всем нарядам полиции. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить машину в нескольких кварталах от места происшествия. В салоне находились 44-летний приезжий из Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. Результаты медосвидетельствования показали, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя машины за управление в нетрезвом виде составили административный протокол. Материалы дела будут переданы в следственные органы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что благодаря ужесточению наказания за «пьяные» ДТП количество таких преступлений в 2020 году заметно сократилось.