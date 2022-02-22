22 февраля 2022, 03:27
Пьяный водитель в Челябинской области сбил двух сестер, шедших по обочине
В поселке Метлино города Озерск Челябинской области пьяный водитель автомобиля Opel Astra сбил двух несовершеннолетних девушек-сестер, которые шли по обочине.
Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, одна из девушек погибла на месте. Вторую доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.
По факту смертельного ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Водителя поместили в изолятор временного содержания.
В областной прокуратуре будут следить, как идет расследование данного уголовного дела.