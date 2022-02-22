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    22 февраля 2022, 03:27

    Пьяный водитель в Челябинской области сбил двух сестер, шедших по обочине

    Арина Бобкова

    В поселке Метлино города Озерск Челябинской области пьяный водитель автомобиля Opel Astra сбил двух несовершеннолетних девушек-сестер, которые шли по обочине.

    Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, одна из девушек погибла на месте. Вторую доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

    По факту смертельного ДТП правоохранители возбудили уголовное дело. Водителя поместили в изолятор временного содержания.

    В областной прокуратуре будут следить, как идет расследование данного уголовного дела.