Происшествия 21 февраля 2023, 19:05 Пьяный водитель в Челябинске спровоцировал ДТП, в котором пострадали три ребенка

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В Челябинске по вине пьяного водителя произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Водитель Honda врезался в Nissan X-Trail, из-за чего второй автомобиль вылетел на встречную полосу и влетел в Lada Granta.

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В результате ДТП пострадали девочка семи лет и мальчик пяти лет, которые были в Honda, а также сам пьяный водитель иномарки. Также травмы получил девятилетний ребенок, который сидел в отечественном автомобиле.

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