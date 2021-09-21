Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Нижегородской области

В ночь на 19 сентября в Дзержинске (Нижегородская область) произошла авария, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

ДТП случилось на улице Гайдара. Иномарка BMW проехала на красный сигнал светофора и влетела в LADA Granta. Водитель отечественного авто скончался от полученных травм. 26-летний водитель BMW и его пассажирка также пострадали и были доставлены больницу.

Выяснилось, что виновник аварии находился под воздействием запрещенных веществ. Кроме того, он был лишен водительских прав. Проводится проверка.