Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Башкирии

Инцидент произошел в Стерлитамаке на улице Горького вечером 18 июня. Водитель на отечественном автомобиле выехал на тротуар и сбил двух девочек-подростков. 15-летняя школьница погибла на месте. Ее 13-летняя подруга госпитализирована с тяжелыми травмами.

62-летнего виновника ДТП задержали. Выяснилось, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На бордюре немного зацепил… Я был пьян, вину свою признаю, сожалею», — заявил он на допросе.

Против него возбуждено уголовное дело.