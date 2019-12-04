Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Башкирии

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель находился в состоянии опьянения. Позже выяснилось, что это не единственное нарушение — мужчина сел за руль не имея водительского удостоверения. Известно, что в ДТП пострадала 28-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.