Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Башкирии
Авария произошла в Аскинском районе Башкирии. Автомобиль «ВАЗ-2110» врезался в электроопору, сообщил портал ToDayNewsUfa.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель находился в состоянии опьянения. Позже выяснилось, что это не единственное нарушение — мужчина сел за руль не имея водительского удостоверения. Известно, что в ДТП пострадала 28-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.