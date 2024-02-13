Эксклюзив 13 февраля 2024, 00:02 Пьяный водитель устроил массовую аварию на мосту в Екатеринбурге Е1: пьяный водитель BMW 7 спровоцировал массовую аварию на мосту в Екатеринбурге

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Движение транспорта на Блюхеровском мосту Екатеринбурга остановилось из-за массовой аварии, спровоцированной нетрезвым водителем BMW 7. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание E1.Ru.

По словам собеседников журналистов, водитель иномарки на скорости заехал на мост и сразу влетел в попутный Jeep Grand Cherokee. От удара внедорожник выкинуло на встречную полосу, где с ним столкнулись легковушки Kia Rio и Toyota Mark.

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Одного препятствия в виде внедорожника водителю BMW оказалось мало и он врезался в еще одну попутно едущую машину той же марки. В результате происшествия травмы получила 45-летняя женщина из Kia Rio.

Прибывшие на место автоинспекторы проверили лихача на алкогольное опьянение. Тест показал, что за руль водитель BMW 7 сел после распития крупной дозы спиртного.

В беседе с журналистами инспекторы заявили, что за пьяное вождение привлекут к административной ответственности. Наказанием может стать лишение прав на два года и штраф в 30 тысяч рублей.

Движение транспорта по Блюхеровскому мосту временно ограничили на время работы инспекторов, которые разбираются в обстоятельствах аварии. Также на место прибыли бригады скорой помощи и МЧС.

В понедельник, 12 февраля, пьяный водитель без прав за рулем Toyota Mark выехал на встречную полосу трассы Южно-Сахалинск — Оха и врезался в едущую навстречу Toyota Chaser. В результате аварии погибли три пассажира в обоих транспортных средствах. Водителя и семилетнего ребенка пострадавшей иномарки доставили в больницу с травмами.