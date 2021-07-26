Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Самаре

Пьяный водитель устроил три ДТП подряд. В результате пострадало десять автомобилей. Виновника аварий удалось задержать. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД.

Это произошло в воскресенье, 25 июля. Около часа дня водитель устроил автогонки во дворе улицы Владимирская. Мужчина снес четыре автомобиля, пытаясь припарковать красный Opel Astra. Когда он не смог найти место для парковки, повернул на улицу Чернореченскую и неподалеку от дома 49б задел еще пять машин. После на проезжей части он врезался в «Газель». Opel отбросило на трамвайные пути. Машина столкнулась с трамваем.

Водителя задержали. Следователи установили, что 44-летний водитель был сильно пьян. Также у мужчины не было водительских прав.