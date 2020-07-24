24 июля 2020, 00:09
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Рязани
Пьяный водитель в Рязани не справился в управлением и врезался в другой автомобиль. Тот от удара отлетел и зацепил еще две машины. Об этом сообщил портал RZN.info со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным сайта «Дни.ру», за рулем второй машины находился 17-летний подросток. Кроме него в ДТП пострадал и виновник произошедшего. Теперь у пьяного водителя могут отобрать права, а подростка оштрафуют за из отсутствие.