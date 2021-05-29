Авария из-за пьяного водителя под Калугой попала на видео

Утром 29 мая в Жукове произошло массовое ДТП: водитель Kia Sorento на скорости влетел в стоящий на перекрестке Chevrolet. От удара машину выбросило на встречку и она врезалась в Toyota. Водителя Chevrolet зажало в салоне. Он умер, пока его доставали из искореженного автомобиля. По предварительным данным, виновник аварии либо выпил, либо принял наркотики. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах региона.

«Chevrolet выбросило на встречную полосу, прямо в автомобиль Toyota. KIA от удара вылетела на обочину, снесла фонарный столб, врезалась в дерево и загорелась. В результате столкновения в Chevrolet оказался зажат водитель. Для его деблокации на место прибыли сотрудники МЧС. Но пока они его вырезали из салона автомобиля, мужчина скончался. В ДТП пострадали еще четыре человека, включая предполагаемого виновника», — рассказал собеседник.

По предварительным данным, отметил источник, виновник ДТП находился в сильном алкогольном или наркотическом опьянении — допросить его пока невозможно. Пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести. Водитель KIA отделался легче всех.

«Пассажир Chevrolet в крайне тяжелом состоянии. От удара его выбросило из автомобиля. Врачи борются за его жизнь», — добавил источник.

В следственном отделе ОМВД по Жуковскому району решают вопрос об уголовном деле.