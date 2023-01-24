Эксклюзив 24 января 2023, 23:40 Пьяный водитель устроил массовое ДТП на севере Москвы Источник «360»: на улице Клинской в Москве столкнулись шесть автомобилей РИА «Новости»

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ДТП с шестью автомобилями произошло около 21:00 на улице Клинской на севере Москвы. По данным источника «360» в экстренных службах, аварию устроил пьяный водитель, который попытался скрыться.

По сведениям источника, нетрезвый водитель въехал в других участников ДТП. Столкнулись пять легковых машин и один грузовик. В результате аварии произошел разлив топлива.

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По предварительным данным, пострадавших нет.