Пьяный водитель устроил гонки с полицейскими в Волгограде

В Волгограде на мосту полицейские заблокировали машину пьяного водителя, который пытался скрыться.

По данным сайта novostivolgograda.ru, 30 мая отечественная легковушка прямо на глазах у наряда ДПС проехала через перекресток на красный свет, выехала на встречную полосу и помчалась дальше.

Все требования полицейских остановиться водитель автомобиля игнорировал и лишь увеличивал скорость.

Пока шла погоня, он неоднократно создавал на дороге опасные ситуации. В итоге полицейским удалось заблокировать опасную машину на мосту через Волгу.

Находившийся за рулем машины пьяный 20-летний парень был задержан. Наличие алкоголя в его крови подтвердило медосвидетельствование. Выяснилось, что за два года он накопил 30 неуплаченных штрафов на общую сумму в 50 тысяч рублей.

Его машину отправили на штрафстоянку. Дело о пьяной езде будет рассматривать суд.