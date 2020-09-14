Пьяный водитель устроил ДТП со скорой в Находке

В Находке иномарка врезалась в машину скорой помощи. Пострадали четыре человека. Водитель легкового автомобиля в момент аварии был пьян.

ДТП произошло рано утром 14 сентября, когда на улице было еще темно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Приморья

По предварительным данным, 50-летний мужчина вылетел на своей Toyota Caldina на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу УАЗ скорой помощи. Машина с медиками опрокинулась и загорелась. Пламя потушили спасатели.

Различные травмы получили четыре человека, в том числе оба водителя. Двух пострадавших отправили в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения.

В полиции уточнили, что водитель Toyota сел за руль пьяным. Более того, он не проходил обучение на право управления автомобилем.

В отношении виновника автоаварии составили протоколы. Проводится административное расследование. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, степень тяжести вреда здоровью потерпевших и причины случившегося.