Происшествия 27 марта 2023, 16:22 Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Нижегородской области

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ДТП, в котором пострадали две девушки 22 и 23 лет, произошло утром 26 марта в городе Балахна Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

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Двух пассажирок с травмами доставили в больницу. О состоянии водителя не сообщается.