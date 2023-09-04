Происшествия 04 сентября 2023, 17:42 Пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими в Нижегородской области

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В Дзержинске выпивший 40-летний мужчина сел за руль Nissan и спровоцировал ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД Нижегородской области.

Нетрезвый водитель на трассе выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автобусом. В результате аварии два пассажира легковушки погибли на месте, еще один — госпитализирован вместе с сидевшим за рулем мужчиной. По факту ДТП начали проверку.

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