20 ноября 2020, 11:54
Пьяный водитель улетел в кювет в Удмуртии
Пьяный водитель улетел в кювет и перевернулся на седьмом километре участка федеральной трассы в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщил сайт IZHLIFE со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по региону.
ДТП случилось 19 ноября, около 19:30. За рулем сидел 27-летний пьяный владелец ВАЗ-21093. Он не справился с управлением и улетел в кювет, машина перевернулась.
Автолюбитель получил травмы. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года.
Ранее грузовик въехал в похоронную процессию в Китае. Под колесами погибли девять человек, еще четверо пострадали.