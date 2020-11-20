Пьяный водитель улетел в кювет в Удмуртии

ДТП случилось 19 ноября, около 19:30. За рулем сидел 27-летний пьяный владелец ВАЗ-21093. Он не справился с управлением и улетел в кювет, машина перевернулась.

Автолюбитель получил травмы. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года.

Ранее грузовик въехал в похоронную процессию в Китае. Под колесами погибли девять человек, еще четверо пострадали.