29 января 2020, 14:33
Пьяный водитель столкнулся со встречной машиной в Краснодаре
Во вторник 28 января вечером мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Авария случилась на Западном подъезде к Краснодару. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Предполагается, что 32-летний водитель Honda Legend на 18-м километре трассы столкнулся с машиной Chevrolet Aveo. Вторым автомобилем управлял молодой человек в возрасте 20 лет.
В результате происшествия пострадал виновный водитель. На момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики назначили ему амбулаторное лечение.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.