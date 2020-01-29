Пьяный водитель столкнулся со встречной машиной в Краснодаре

Предполагается, что 32-летний водитель Honda Legend на 18-м километре трассы столкнулся с машиной Chevrolet Aveo. Вторым автомобилем управлял молодой человек в возрасте 20 лет.

В результате происшествия пострадал виновный водитель. На момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики назначили ему амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.