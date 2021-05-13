Пьяный водитель столкнулся с поездом во Владимирской области

Произошло ДТП с участием поезда во Владимирской области. В него врезался пьяный водитель. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

После столкновения водитель машины попытался скрыться. Полицейские задержали его и доставили в отделение. Выяснилось, что он уже неоднократно имел проблемы с законом из-за нарушения правил дорожного движения. теперь на него завели административные протоколы сразу по трем статьям.