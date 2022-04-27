Пьяный водитель стал виновником смерти двух человек под Волгоградом

В Новоаннинском районе Волгоградской области водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2107. В итоге из трех человек, находившихся в машине, выжил только водитель.

Под Волгоградом 25 апреля в 12:30 разбился автомобиль «семерка». Авария произошла на трассе между хуторами Первая Березовка и Деминский. Об этом сообщили novostivolgograda.ru.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сказали, что автомобилем управлял 58-летний водитель, который вырулил на встречную полосу, затем вылетел на обочину и упал в кювет.

В аварии смертельные травмы получили пассажиры в возрасте 51 и 52 лет. Сам водитель остался жив. Его доставили в больницу.