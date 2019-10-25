Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Санкт-Петербурге
Автомобиль Ford вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате произошло столкновение с Lada. ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону сообщило о двух погибших.
От удара при столкновении Lada вылетела на тротуар и врезалась в столб. 60-летняя пассажирка скончалась на месте, 67-летний водитель автомобиля умер в больнице.
Экспертиза показала, что водитель Ford, который, как предполагается, спровоцировал аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.