Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Санкт-Петербурге

От удара при столкновении Lada вылетела на тротуар и врезалась в столб. 60-летняя пассажирка скончалась на месте, 67-летний водитель автомобиля умер в больнице.

Экспертиза показала, что водитель Ford, который, как предполагается, спровоцировал аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.