22 июля 2023, 12:33
Пьяный водитель спровоцировал утреннее ДТП на ТТК
Дептранс Москвы: участник ДТП на Третьем транспортном кольце был пьян
Водитель автомобиля Haval, вылетевшего на встречную полосу на Третьем транспортном кольце, мог быть пьян. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный Дептранс со ссылкой на прокуратуру.
По имеющимся данным, 22-летний мужчина, вероятно, сел за руль нетрезвым, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с такси. Сейчас он находится в больнице, как и пассажирка такси — сорокалетняя женщина.
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Прокуратура Восточного административного округа Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств аварии, а также собирается привлечь виновника ДТП к установленной законом ответственности.
Ранее в Кабардино-Балкарии при ДТП с участием манипулятора и автобуса пострадали пятнадцать человек.
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