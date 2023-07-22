Происшествия 22 июля 2023, 12:33 Пьяный водитель спровоцировал утреннее ДТП на ТТК Дептранс Москвы: участник ДТП на Третьем транспортном кольце был пьян

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Водитель автомобиля Haval, вылетевшего на встречную полосу на Третьем транспортном кольце, мог быть пьян. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный Дептранс со ссылкой на прокуратуру.

По имеющимся данным, 22-летний мужчина, вероятно, сел за руль нетрезвым, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с такси. Сейчас он находится в больнице, как и пассажирка такси — сорокалетняя женщина.

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Прокуратура Восточного административного округа Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств аварии, а также собирается привлечь виновника ДТП к установленной законом ответственности.

Ранее в Кабардино-Балкарии при ДТП с участием манипулятора и автобуса пострадали пятнадцать человек.