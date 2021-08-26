Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Самарской области

Смертельное ДТП произошло в Самарской области на территории Кинельского района. Автомобиль вылетел в кювет. В результате погиб пассажир. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 24 августа около половины восьмого вечера. Водитель ВАЗ 21154 2002-го года рождения управлял автомобилем без прав. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он планировал доехать из села Домашка в село Спиридоновка. В итоге водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и после улетел в кювет. Пассажир 1990-го года рождения погиб на месте, передали «Дни.ру».