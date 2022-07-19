Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Приморье

Серьезное ДТП произошло на 125-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань в Приморском крае. В результате скончался человек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Водитель Nissan направлялся в сторону села Новосысоевка. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При этом он не имел водительских прав. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями Toyota.

В результате серьезные травмы получили водители и пассажиры встречных автомобилей. Виновник аварии получил множественные ушибы, а вот его пассажиру повезло меньше. Он погиб в медицинском учреждении, передало ИА НСН.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.