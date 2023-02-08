Происшествия 08 февраля 2023, 16:24 Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Нижегородской области

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В Богородском районе Нижегородской области произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

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Предположительно, ДТП спровоцировал водитель Toyota Land Cruiser, который был пьян. Он въехал в Chevrolet Niva. В результате аварии водитель второй машины погиб на месте. Мужчины, находившиеся за рулем обеих машин, были не пристегнуты. По факту ДТП организовали проверку.