Происшествия 25 января 2023, 04:13 Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Ивановской области

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Серьезное ДТП произошло в Ивановской области. Там пьяный водитель выехал на встречную полосу, где в его автомобиль врезалась иномарка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авария произошла 23 января. Мужчина за рулем Toyota Camry врезался в фургон Ford Transit, который находился на встречной полосе. В результате водитель легковушки и три пассажира получили травмы.

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Выяснилось, что водитель фургона был пьян. На него составили административный протокол.