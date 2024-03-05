Происшествия 05 марта 2024, 15:45 Пьяный водитель спровоцировал ДТП на трассе в ХМАО

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На трассе в Октябрьском районе по вине пьяного водителя произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.

Пьяный водитель Audi не справился с управлением, и машину занесло на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Daewoo, в котором ехали 28-летний водитель и его 62-летняя пассажирка. Оба находящихся во второй иномарке пострадали, их доставили в больницу. Водителя Audi задержали, проводится проверка.

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