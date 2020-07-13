Пьяный водитель снова лишил людей жизни в ДТП под Киевом

Перелетев сплошную на высокой скорости, виновник ДТП врезался во встречный автомобиль. В нем находилась многодетная семья: родители и двое несовершеннолетних детей погибли на месте. Третьему ребенку потребовалась госпитализация — 12-летний подросток находится в реанимации.

Известно, что 40-летнего виновника аварии ранее уже судили за подобный инцидент. От отсидел три года за «пьяное» ДТП, в котором погибла женщина. Тогда уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимый показатель в семь раз.