Пьяный водитель скутера устроил ДТП в Москве. Он столкнулся с автомобилем недалеко от ТЦ «Облака».

Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах. Он уточнил, что скорую и ГИБДД вызвал свидетель происшествия. Мужчина отметил, что ДТП на улице Ореховый бульвар, дом 31 произошло по вине водителя скутера, который столкнулся с автомобилем.

По словам свидетеля, скутером управлял мужчина. Вместе с ним ехала женщина — она не пострадала и ушла после ДТП. При этом водитель скутера в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате пострадал только он. Мужчина получил незначительные травмы — врачи диагностировали у него ссадины.

Источник в экстренных службах уточнил, что ДТП произошло около 17:00. По какой причине все случилось — пока не сообщили.