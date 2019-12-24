Пьяный водитель сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, велосипедиста сбил автомобиль Mitsubishi. Водитель машины вышел, оценил масштаб происшествия, сел обратно в машину и скрылся. Свидетели утверждают, что автомобилист был пьян. Пострадавшему оказали помощь врачи прибывшей на место «Скорой». Водителя иномарки разыскивает полиция.