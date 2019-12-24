24 декабря 2019, 20:29
Пьяный водитель сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
ЧП произошло на Выборгском шоссе. Иномарка наехала на велосипедиста. Мужчине оказали помощь медики, сообщило ИА «Невские новости».
По словам очевидцев, велосипедиста сбил автомобиль Mitsubishi. Водитель машины вышел, оценил масштаб происшествия, сел обратно в машину и скрылся. Свидетели утверждают, что автомобилист был пьян. Пострадавшему оказали помощь врачи прибывшей на место «Скорой». Водителя иномарки разыскивает полиция.