Происшествия 14 апреля 2023, 01:19 Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС на Урале

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В Свердловской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем отечественной легковушки сбил сотрудника ДПС, который пытался его остановить. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло 9 апреля на 32-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень. Инспектор потребовал у водителя ВАЗ-21100, который буксировал ВАЗ-2109, остановиться.

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Управлявший вторым автомобилем начал перестраиваться влево и наехал на инспектора, а после врезался в припаркованную на обочине Mazda.

В результате сотрудника полиции доставили в медицинское учреждение с ушибом ноги.