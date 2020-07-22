Пьяный водитель сбил подростка в Красноярском крае

Житель Красноярского края крепко выпил, сбил 15-летнюю девушку и скрылся. Водителя нашли сотрудники полиции, которые завели на него уголовное дело. Теперь мужчину ждут разборки с правоохранителями.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина был за рулем ВАЗ и ехал по одной из улиц Абана. В какой-то момент он выехал на встречку и сбил подростка, шедшего по обочине противоположной стороны дороги.

«Девушка получила серьезные травмы, а водитель с места ДТП скрылся. На розыск злоумышленника были ориентированы сотрудники Госавтоинспекции района», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Автомобиль удалось найти в течение нескольких минут. В машине оказался 29-летний местный житель, который сел за руль пьяным. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. В итоге на него завели дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Но водитель нарушил еще ряд правил и попал под несколько административных материалов. Он уехал с места аварии, у него не было полиса ОСАГО, водительских документов и документов на машину.

Сейчас местный житель задержан, а правоохранители выясняют все обстоятельства. Пострадавшую девушку доставили в больницу для оказания необходимой помощи.