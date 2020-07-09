Пьяный водитель сбил марафонцев в Южной Корее

Инцидент произошел на шоссе в городе Ичхоне. Он располагается в 50 километрах к юго-востоку от Сеула. Пьяный водитель наехал на спортсменов со спины. Он протаранил легкоатлетов, бежавших по обочине. От полученных травм три человека скончались в машине скорой помощи.

Расследованием займется полиция.