09 июля 2020, 15:43
Пьяный водитель сбил марафонцев в Южной Корее
В Южной Корее водитель, находясь в стадии алкогольного опьянения, насмерть сбил трех легкоатлетов — участников национального марафона. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Инцидент произошел на шоссе в городе Ичхоне. Он располагается в 50 километрах к юго-востоку от Сеула. Пьяный водитель наехал на спортсменов со спины. Он протаранил легкоатлетов, бежавших по обочине. От полученных травм три человека скончались в машине скорой помощи.
Расследованием займется полиция.